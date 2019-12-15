Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс оценил игру российского форварда Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:1). В этом матче россиянин сделал два результативных паса.

— Сегодня Радулов был голоден, — цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ. — А в таких ситуациях он действует очень энергично и эффективно, и его сложно остановить, потому что он как собака с костью. Не отпустит. Он будет держаться за шайбу и сражаться за нее, за что стоит отдать ему должное.

33-летний Александр Радулов в текущем сезоне провел 33 матча и набрал 21 (9+12) очко.

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