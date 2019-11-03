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Проворов забросил третью шайбу в сезоне. Видео

03:28
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Торонто», в середине второго периода счет 2:1. На 16-й минуте большинство реализовал российский защитник «летчиков» Иван Проворов. В начале второго периода он отметился результативной передачей на Клода Жиру.

В 13 матчах Проворов набрал 3 (3+6) очков.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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