Проворов забросил третью шайбу в сезоне. Видео

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Торонто», в середине второго периода счет 2:1. На 16-й минуте большинство реализовал российский защитник «летчиков» Иван Проворов. В начале второго периода он отметился результативной передачей на Клода Жиру.

Provorov with a ?? pic.twitter.com/XHLVnpkZAF — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) November 2, 2019

В 13 матчах Проворов набрал 3 (3+6) очков.

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