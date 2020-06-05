«Негодяи и подхалимы пытаются очернить меня, будто я не люблю свою Родину». Панарин выступил с заявлением

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал новое видео в Instagram. 28-летний хоккеист обратился к своим подписчикам и объяснил, в чем состоит его гражданская позиция.

— Всем привет, хотел немножко прояснить свою гражданскую позицию. Несмотря на то, что некоторые негодяи и подхалимы пытаются очернить меня, выставить в свете, будто я не люблю свою родину, хотел бы пару слов сказать по поводу этого. На самом деле наши желания схожи с желаниями подавляющего большинства жителей страны. Это счастье наших родных и близких и, если это вообще когда-нибудь будет возможно, всех жителей нашей страны, — сказал Панарин на видео в Instagram.

28-летний хоккеист ранее критически высказывался о ситуации в России. С 2015 года он играет в НХЛ. До «Рейнджерс» выступал за «Коламбус» и «Чикаго». В России играл за «Витязь», «Ак Барс» и СКА. В текущем сезоне провел 69 матчей за «Рейнджерс» и набрал 95 (32+63) очка.