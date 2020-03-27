Посол США выразил благодарность России за Овечкина

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что в Северной Америке благодарны России за то, что она воспитала такого игрока, как Александр Овечкин.

— То, что объединяет американцев и россиян, — это хоккей на льду. Я большой хоккейный фанат, был им с детства, когда рос в Бостоне, — приводит слова посла РИА «Новости». — Народ США очень признателен России за то, что они поделились с нами таким талантом... И когда я думаю об общих интересах России и США, мои первые мысли — о хоккее.