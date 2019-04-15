Подколзин – второй среди игроков из Европы в рейтинге драфта НХЛ

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало рейтинг полевых игроков и вратарей будущего драфта-2019, выступающих за пределами Северной Америки.

Правый крайний нападающий Каапо Какко из финского "ТПС" занял первое место в рейтинге, второе – российский форвард Василий Подколзин из "СКА-1946", третье – шведский защитник "Брюнеса" Виктор Содерстрем.

– У Подколзина есть все: катание, бросок, умение разыграть шайбу, скорость и правильное отношение, – приводит слова директора НХЛ по европейскому скаутингу Горана Штубба русскоязычный сайт лиги. – Он играет в очень интенсивный хоккей и является умным двусторонним хоккеистом. Он обладает всем необходимым, чтобы стать звездой и будет ключевым российским форвардом на чемпионате мира U-18.

Первое место среди европейских вратарей занимает Петр Кочетков, выступающий за команду ВХЛ "Рязань".

– Кочетков сильно владеет коньком, имеет хороший баланс и подвижность, – сказал Штубб. – У него хорошие ноги, он быстро двигает щитками и правильно выбирает позицию.

Драфт НХЛ 2019 года пройдет 21-22 июня в Ванкувере.