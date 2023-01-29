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Сегодня, 05:40

«Питтсбург» уступил «Сан-Хосе», Малкин и Барабанов набрали по три очка

Сергей Разин
корреспондент
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29 января. «Бостон» — «Сан-Хосе» (4:6).
Фото ХК «Сан-Хосе»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сан-Хосе» со счетом 4:6.

В составе «Пингвинз» 3 (2+1) очка набрал Евгений Малкин, еще по голу забили Сидни Кросби и Райан Полинг. У «Шаркс» 3 (1+2) очка у Александра Барабанова, 5 (2+3) очков у Логана Кутюра, еще по шайбе забросили Микаэль Айссимонт, Эрик Карлссон и Ноа Грегор.

После этого матча «Питтсбург» с 57 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 41 очком — на 13-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Бостон» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Смит — 3, 16:50 — 0:1. Монтур — 10 (Барков, Ткачак), 28:55 — 1:1. Койл — 11, 37:55 — 1:2. Беннетт — 12 (Гудас), 48:29 — 2:2. Пастрняк — 38 (Грызлик, Крейчи), 59:11 — 2:3. Барков — 14 (Экблад, Ткачак), 59:57 — 3:3. Райнхарт — 17 (Барков, Лунделл), 60:17 — 4:3.

Вратари: Лион — Суэймен.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 37 (9+14+13+1) — 40 (17+17+6+0).

Наши: — .

29 января. Майами. FLA Live Arena. 18058 зрителей.

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 49 15 34 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 49 38 11 81
2 Торонто 50 30 20 68
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 48 26 22 55
5 Флорида 52 24 28 54
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 49 23 26 49
8 Монреаль 50 20 30 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 51 31 20 63
3 Колорадо 48 27 21 57
4 Миннесота 47 26 21 56
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 50 23 27 49
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8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 51 29 22 62
2 Лос-Анджелес 52 28 24 62
3 Сиэтл 48 28 20 61
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 50 24 26 57
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8 Анахайм 49 15 34 35
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7.02
29.01 02:00
Флорида – Бостон
 4 : 3 ОТ
29.01 03:00
Виннипег – Филадельфия
 0 : 4
29.01 03:00
Оттава – Монреаль
 5 : 0
29.01 03:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 4 : 6
29.01 03:00
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 5 : 2
29.01 03:30
Айлендерс – Вегас
 2 : 1 ОТ
29.01 05:00
Миннесота – Баффало
 - : -
29.01 06:00
Анахайм – Аризона
 - : -
29.01 06:00
Сиэтл – Коламбус
 - : -
29.01 06:00
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 - : -
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Тампа-Бэй

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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Микко Рантанен

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Бостон

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