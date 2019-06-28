"Питтсбург"намерен обменять Кессела до открытия рынка свободных агентов. Он хочет играть в одном звене с Малкиным

Нападающий "Питтсбурга" Филип Кессел может быть обменян до открытия рынка свободных агентов, сообщает The Athletic. Ранее генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд заявил, что форвард останется в клубе.

Кессел может наложить вето на обмен в 22 клуба. Предполагается, что в пять команд "Питтсбург" не захочет отдавать игрока, а три другие не имеют достаточного места в платежной ведомости.

Отмечается, что "Питтсбург" хочет обменять Кессела из-за разногласий с главным тренером Майком Салливаном. 31-летний форвард желает играть в звене Евгения Малкина, а не в третьей тройке. Предполагается, что из-за Филипа россиянин стал хуже действовать в обороне.

Салливан и другие сотрудники считают, что Кессел станет лучшим игроком и послужит примером для более молодых хоккеистов "пингвинов", если он продемонстрирует хорошую физическую форму.