Питер Дебур: "Обе команды выглядели так, словно закончили семиматчевую серию"

Главный тренер "Сан-Хосе" Питер Дебур отметил усталость команды в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли с "Сент-Луисом" (6:3). По его словам, это сказывалось на действиях обеих команд.

– Сейчас всем все равно, какое время года на дворе – игроки просто хотят добиться победы, – цитирует официальный сайт НХЛ Дебура. – Было важно хорошо начать полуфинал. Думаю, обе команды выглядели так, словно закончили семиматчевую серию. С обеих сторон действия были немного неловкими. Но мы нашли способ с этим справиться.