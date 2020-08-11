Первый номер драфта НХЛ-2020 форвард «Римуски» Алексис Лафренье поделился мнением о выступлении за «Рейнджерс». Ранее клуб из Нью-Йорка получил право первого драфт-пика.

— Это действительно захватывающе, — приводит слова Лафренье официальный сайт НХЛ. — Как вы уже сказали, Панарин — один из лучших игроков лиги, а вместе с Зибанеджадом и другими ребятами это действительно хорошая команда. Я думаю, что они добьются большого успеха в ближайшие пару лет. Конечно, это довольно весело.