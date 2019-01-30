Патрик Кейн: "На первом Матче звезд познакомился с Ковалевым, которого обожал смотреть"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн в интервью "СЭ" рассказал, как познакомился с российским нападающим Алексеем Ковалевым​. По его словам, ему нравилось смотреть за игрой россиянина.

– Из нынешних участников Матча звезд вы провели больше всех All-Star Games – восемь. Многие тут – новички. Каково ощущать себя в роли такого вот дядьки-ветерана?

(Хохочет) – Это какое-то сумасшествие! Мой первый Матч звезд был ровно десять лет назад в Монреале. Меня тогда выбрали в стартовую пятерку, а компанию мне составили два одноклубника по "Блэкхокс" – Брайан Кэмпбелл и Тэйвзи (Джонатан Тэйвз – Прим. И.Р.). Три человека из одной команды в пятерке, выбранной болельщиками, представляете? Еще один, Крис Верстиг, играл в матче молодых звезд. Мы тогда славно повеселились!

Познакомился там со старшими парнями. С Майком Модано, например. С Джо Торнтоном. С Алексеем Ковалевым, смотреть на которого на льду мне очень нравилось. Кстати, в том Матче звезд его признали MVP. Еще совсем недавно я глазел на этих крутых ребят по телевизору, а теперь выхожу с ними на площадку и болтаю за ее пределами! Разве что автографы у них не брал. Но, кстати, пара свитеров с Матчей звезд с росписями всех участников у меня сохранилась. (Игорь Рабинер)

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