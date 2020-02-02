«Миннесота» в домашнем матче регулярного НХЛ потерпела разгромное поражение от «Бостона» — 1:6. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Тори Краг, набравший 4 (2+2) очка. Давид Пастрняк забросил одну шайбу и с 38 голами единолично возглавил снайперскую гонку. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (37) — второй.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Бостон» — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Голы: Краг — 6 (Линдхольм, Крейчи), 12:28 — 0:1. Краг — 7 (бол., Маршан, Пастрняк), 24:39 — 0:2. Маршан — 22 (бол., Краг, Пастрняк), 25:55 — 0:3. Пастрняк — 38 (бол., Крейчи, Дебраск), 35:29 — 0:4. Цуккарелло — 14 (Соуси, Стаал), 54:31 — 1:4. Бьорк — 9 (Нордстрем), 58:02 — 1:5. Дебраск — 17 (Кулман, Краг), 58:33 — 1:6.

Вратари: Дубник — Галак.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 26 (11+8+7) — 34 (12+12+10).

Наши: — - -.

2 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.