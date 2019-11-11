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Панарин — второй игрок «Рейнджерс» за последние 10 лет с 8-матчевой результативной серией

03:28
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В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» в серии буллитов проиграли «Флориде» — 5:6. Форвард хозяев Артемий Панарин сделал две результативные передачи. Он набрал очки в восьмой встрече кряду. Это второй случай в истории «Рейнджерс» за последние 10 лет. В сезоне 2009/10 словак Мариан Габорик оформил две подобные серии.

Всего на счету Панарина в текущем сезоне 20 (8+12) очков в 16 встречах.

Дадонов — первая звезда матча «Флориды» и «Рейнджерс». У Панарина две передачи

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