В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» в серии буллитов проиграли «Флориде» — 5:6. Форвард хозяев Артемий Панарин сделал две результативные передачи. Он набрал очки в восьмой встрече кряду. Это второй случай в истории «Рейнджерс» за последние 10 лет. В сезоне 2009/10 словак Мариан Габорик оформил две подобные серии.

Всего на счету Панарина в текущем сезоне 20 (8+12) очков в 16 встречах.

Дадонов — первая звезда матча «Флориды» и «Рейнджерс». У Панарина две передачи