Овечкин заявил, что его участие в матче с «Рейнджерс» остается под вопросом

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что его участие в стартовом матче сезона с «Рейнджерс» все еще остается под вопросом. Россиянин объяснил, что окончательное решение будет принято перед самим матчем, пишет журналист Том Гулитти.

8 октября Овечкин получил травму в выставочном матче с «Филадельфией». Форвард толкнул в спину форварда «Флайерз» Трэвиса Конечны, после чего потерял равновесие и упал, а затем покинул лед и не вернулся в игру.

12 октября 36-летний россиянин принял участие в тренировке «Кэпиталс». Нападающий провел на льду 25 минут, после чего отправился в раздевалку.

Матч «Вашингтона» с «Рейнджерс» состоится в ночь с 13 на 14 октября. Начало — в 2.30 (мск).