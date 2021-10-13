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Стала известна зарплата главного тренера «Тампы» по новому контракту

13 октября, 18:10
Джок Купер с Кубком Стэнли. Фото USA Today Sports
Джок Купер с Кубком Стэнли. Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» заключила новый контракт с главным тренером команды Джоном Купером. Договор подписан до конца сезона-2024/25.

По информации инсайдера Пьера ЛеБруна, зарплата специалиста выросла с 3,5 миллиона до 5 миллионов долларов в год. Он стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги.

Самый высокий оклад в НХЛ у главного тренера «Флориды» Джоэля Кенневилля — 5,5 миллиона за сезон.

54-летний Купер работает с «Лайтнинг» с 2013 года. При нем команда выиграла два Кубка Стэнли подряд.

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Иван Шитик все материалы автора
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