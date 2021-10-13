Стала известна зарплата главного тренера «Тампы» по новому контракту
13 октября, 18:10
«Тампа-Бэй» заключила новый контракт с главным тренером команды Джоном Купером. Договор подписан до конца сезона-2024/25.
По информации инсайдера Пьера ЛеБруна, зарплата специалиста выросла с 3,5 миллиона до 5 миллионов долларов в год. Он стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги.
Самый высокий оклад в НХЛ у главного тренера «Флориды» Джоэля Кенневилля — 5,5 миллиона за сезон.
54-летний Купер работает с «Лайтнинг» с 2013 года. При нем команда выиграла два Кубка Стэнли подряд.
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