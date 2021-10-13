Стала известна зарплата главного тренера «Тампы» по новому контракту

«Тампа-Бэй» заключила новый контракт с главным тренером команды Джоном Купером. Договор подписан до конца сезона-2024/25.

По информации инсайдера Пьера ЛеБруна, зарплата специалиста выросла с 3,5 миллиона до 5 миллионов долларов в год. Он стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги.

Самый высокий оклад в НХЛ у главного тренера «Флориды» Джоэля Кенневилля — 5,5 миллиона за сезон.

54-летний Купер работает с «Лайтнинг» с 2013 года. При нем команда выиграла два Кубка Стэнли подряд.