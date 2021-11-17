Овечкин впервые в сезоне не забил в двух матчах подряд

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Анахайму» со счетом 2:3.

Капитан столичной команды Александр Овечкин сделал один бросок в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности «-2». При этом 36-летний россиянин не забил во втором матче подряд — во встрече с «Питтсбургом» (6:1) на его счету 2 (0+2) очка.

В текущем сезоне Овечкин провел 16 матчей, в которых набрал 26 (12+14) очков.