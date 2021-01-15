Овечкин считает Кузнецова одним из лидеров «Вашингтона»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высоко оценил игру своего партнера по команде Евгения Кузнецова.

«Для нас каждый игрок важен, — сказал Овечкин на видео, опубликованном на официальном сайте клуба. — Конечно, Кузя (в оригинале звучало Кузи — Прим. «СЭ») — один из наших лидеров. Он знает, насколько хорош он может быть. Если он будет играть так, как он может, то это нам поможет».

Первый матч в новом сезоне НХЛ команда Овечкина проведет этой ночью против «Баффало». Начало в 03.00 по московскому времени.