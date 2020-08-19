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Овечкин признан первой звездой матча с «Айлендерс», Кузнецов — вторая звезда

05:51
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (3:2).

Россиянин оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу. Второй звездой признан другой форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который набрал 2 (1+1) очка. Третьей звездой стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.

Счет в серии до четырех матчей стал 3-1. Следующий матч пройдет 21 августа и начнется в 02:00 мск.

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