Овечкин попытался разобраться с обидчиком Оши, но его остановили. Видео

"Вашингтон" уступил "Каролине" (1:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Во время матча форвард хозяев Уоррен Фегеле грубо сыграл против нападающего "Кэпиталз" Ти Джея Оши.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был недоволен действиями соперника и попытался добраться к нему. Судьи остановили россиянина. Фелеге был наказан двухминутным штрафом.

Овечкин стал единственным автором гола в составе "Вашингтона" в этой игре. Счет в серии стал равным - 2-2.

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