Овечкин и другие российские игроки «Вашингтона» отбыли отстранение и смогут принять участие в матче с «Бостоном»

Российские хоккеисты «Вашингтона» отбыли наказание за нарушение антиковидных правил и смогут принять участие в матчах НХЛ.

Форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также вратарь Илья Самсонов отбыли четырехматчевое отстранение от тренировок и игр за нарушение антиковидных протоколов лиги и могут сыграть в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

В четырех матчах без россиян «Вашингтон» трижды выиграл и один раз проиграл в серии буллитов «Баффало». На данный момент столичный клуб с 13 очками занимает первое место в Восточном дивизионе.

Матч «Вашингтон» — «Бостон» пройдет 31 января и начнется в 3:00 мск.