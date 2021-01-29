Овечкин и другие российские игроки «Вашингтона» отбыли отстранение и смогут принять участие в матче с «Бостоном»
13:04
Российские хоккеисты «Вашингтона» отбыли наказание за нарушение антиковидных правил и смогут принять участие в матчах НХЛ.
Форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также вратарь Илья Самсонов отбыли четырехматчевое отстранение от тренировок и игр за нарушение антиковидных протоколов лиги и могут сыграть в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».
В четырех матчах без россиян «Вашингтон» трижды выиграл и один раз проиграл в серии буллитов «Баффало». На данный момент столичный клуб с 13 очками занимает первое место в Восточном дивизионе.
Матч «Вашингтон» — «Бостон» пройдет 31 января и начнется в 3:00 мск.
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