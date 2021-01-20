«Виннипег» обыграл «Оттаву», Анисимов и Дадонов сделали голевые передачи

«Оттава» в овертайме уступила «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). «Сенаторз» потерпели второе подряд поражение.

Российские нападающие «Оттавы» Артем Анисимов и Евгений Дадонов отметились голевыми передачами. Первый провел на льду 10 минут 37 секунд, а второй — 19 минут 57 секунд.

«Оттава» занимает 5-е место в Северном дивизионе, а «Виннипег» — 4-е.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Норрис — 1 (бол., Дадонов, Батерсон), 4:41 — 1:0. Тирни — 2 (К. Браун, Зайцев), 10:31 — 2:0. Лаури — 1 (Пионк, Эпплтон), 18:09 — 2:1. Гальченюк — 1 (бол., Райлли, Степан), 31:47 — 3:1. Коннор — 3 (бол., Уилер, Шайфли), 36:12 — 3:2. Моррисси — 1 (Уилер, Шайфли), 58:43 — 3:3. Элерс — 1 (Копп, Моррисси), 62:20 — 3:4.

Вратари: Мюррей — Броссуа (57:49 — 58:43).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 41 (18+14+8+1) — 28 (9+8+10+1).

Наши: Анисимов (10.37/1/-1), Дадонов (19.57/3/0), Зайцев (20.15/2/0) — -.

20 января. Оттава. Canadian Tire Centre.