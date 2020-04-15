«Оттава» верит, что подпишет контракт с Зубом

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион поделился мнением о защитнике СКА Артеме Зубе. Ранее сообщалось, что он подпишет контракт с канадской командой.

— Мы с помощником лично видели его игру во время поездки за океан, — приводит слова Дориона российская версия официального сайта НХЛ. — Нашим скаутам, которые также наблюдали за ним на международных турнирах, очень понравился этот хоккеист. Мы считаем, что он готов к НХЛ, но ждем его решения. Надеемся, что он подпишет контракт с нами, потому что мы уверены, что он сможет нам помочь в ближайшем будущем. Но пока мы ждем его решения — останется ли он в КХЛ или переедет в Северную Америку.