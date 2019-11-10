«Оттава» победила «Каролину», Наместников и Свечников отметились голами

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Каролину» — 4:1. На счету форварда «сенаторов» Владислава Наместникова гол, 5 минут штрафа за драку, бросок в створ, 3 силовых приема и блокшот за 15.41 на льду. У Никиты Зайцева 3 броска, 3 силовых приема и 3 блокшота за 21.34. Артем Анисимов не играл.

На счету Андрея Свечникова гол, 5 бросков, 2 силовых приема и блокшот за 15.54.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Каролина» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы: Хлапик — 1 (Давидссон, Бодин), 9:34 — 1:0. Наместников — 6 (Эннис, Уайт), 16:47 — 2:0. Пажо — 8 (Пол), 16:51 — 3:0. Свечников — 7 (бол., Хэмилтон, Терявяйнен), 30:58 — 3:1. Ткачак — 5 (Дюклер, Хэйнси), 55:53 — 4:1.

Вратари: Нильссон (58:19 — 58:26) — Раймер.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 30 (14+7+9) — 39 (15+11+13).

Наши: Зайцев (21.34/3/0), Наместников (15.41/1/+1) — Свечников (15.54/5/0).

10 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.

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