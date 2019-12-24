«Оттава» переиграла «Баффало»

«Оттава» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Для «Сэйбрз» это четвертое поражение в последних пяти встречах.

Российские игроки «Сенаторз» Артем Анисимов и Владислав Наместников очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Баффало» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Пажо — 17 (Ткачак), 19:06 — 1:0. Гиргенсонс — 6 (Родригес), 35:12 — 1:1. Пажо — 18 (Ткачак, К. Браун), 45:16 — 2:1. Ткачак — 13 (п.в., К. Браун), 58:35 — 3:1.

Вратари: Андерсон — Улльмарк (57:50 — 58:36, 58:56).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (10+11+8) — 44 (14+11+19).

Наши: Анисимов (14.04/3/0), Наместников (14.14/0/-1) — -.

24 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.