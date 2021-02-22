«Оттава» в овертайме победила «Монреаль», Зуб и Зайцев сделали по голевой передаче

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Монреаль» со счетом 3:2.

В составе «Сенаторз» шайбы забросили Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Брендон Ткачак, российские защитники Артем Зуб и Никита Зайцев отметились результативными передачами. Гости ответили точными ударами Ника Сузуки и Кори Перри.

После этого матча «Оттава» с 11 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 21 очком — на четвертой строчке.