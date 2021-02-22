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«Оттава» в овертайме победила «Монреаль», Зуб и Зайцев сделали по голевой передаче

05:45
22 февраля. «Оттава» — «Монреаль» — 3:2 ОТ. Фото ХК «Оттава»
22 февраля. «Оттава» — «Монреаль» — 3:2 ОТ. Фото ХК «Оттава»
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«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Монреаль» со счетом 3:2.

В составе «Сенаторз» шайбы забросили Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Брендон Ткачак, российские защитники Артем Зуб и Никита Зайцев отметились результативными передачами. Гости ответили точными ударами Ника Сузуки и Кори Перри.

После этого матча «Оттава» с 11 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 21 очком — на четвертой строчке.

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