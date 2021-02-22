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Овечкин: «Гол в большинстве придал «Вашингтону» импульс в матче с «Нью-Джерси»

03:44
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).

«Я думаю, что вышло отлично, когда мы забили гол в большинстве. Это было очень важно для нас, это как бы придало нам импульс. Как видите, в третьем периоде мы сыграли умно и ждали своего шанса, а когда в нашей команде есть Оши, он всегда горяч», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 21 очком занимает второе место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 14 очками — на седьмой строчке.

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