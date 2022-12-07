«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Оттаву»
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 5:2.
В составе «Кингз» дубль оформил Виктор Арвидссон, еще по голу забили Мэтт Рой, Мики Андерсон и Кевин Фиала. У «Сенаторз» по шайбе забросили Дрейк Батерсон и Тома Шабо.
После этого матча «Лос-Анджелес» с 32 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Оттава» с 21 очком — на 15-й строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (1:4, 0:1, 1:0)
Голы: Рой — 4 (Дурзи, Копитар), 1:35 — 0:1. Андерсон — 2 (Лизотт, Иафалло), 2:15 — 0:2. Батерсон — 6 (бол., Штюцле, Шабо), 5:14 — 1:2. Арвидссон — 6 (бол., Мур, Дурзи), 8:43 — 1:3. Арвидссон — 7 (Фиала, Копитар), 11:26 — 1:4. Фиала — 9 (бол., Даути, Копитар), 32:55 — 1:5. Шабо — 5 (бол., Дебринкэт, Штюцле), 49:34 — 2:5.
Вратари: Тэлбот (Форсберг, 32:55, 56:10 — 56:28, 57:01 — 58:24) — Копли.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (12+8+13) — 27 (11+7+9).
Наши: Зайцев (19.40/1/-1) — -.
7 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.
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|11
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|9
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|4
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|12
|12
|29
|5
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|12
|13
|26
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|11
|14
|23
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|10
|14
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|Центральный дивизион
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|25
|14
|11
|33
|2
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|15
|8
|31
|3
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|24
|13
|11
|28
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
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|11
|14
|22
|7
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|23
|7
|16
|18
|8
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|24
|7
|17
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|В
|П
|О
|1
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|19
|8
|39
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
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|26
|14
|12
|28
|5
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|12
|13
|27
|6
|Ванкувер
|26
|11
|15
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|26
|6
|20
|15
|7.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Чикаго
|3 : 0
|7.12
|03:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|2 : 5
|7.12
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|- : -
|7.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|2 : 4
|7.12
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|- : -
|7.12
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|- : -
|7.12
|04:30
|
Даллас – Торонто
|- : -
|7.12
|06:00
|
Анахайм – Каролина
|- : -
|7.12
|06:00
|
Сиэтл – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|26
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|22
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|26
|19
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12