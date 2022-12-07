«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Оттаву»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 5:2.

В составе «Кингз» дубль оформил Виктор Арвидссон, еще по голу забили Мэтт Рой, Мики Андерсон и Кевин Фиала. У «Сенаторз» по шайбе забросили Дрейк Батерсон и Тома Шабо.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 32 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Оттава» с 21 очком — на 15-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (1:4, 0:1, 1:0)

Голы: Рой — 4 (Дурзи, Копитар), 1:35 — 0:1. Андерсон — 2 (Лизотт, Иафалло), 2:15 — 0:2. Батерсон — 6 (бол., Штюцле, Шабо), 5:14 — 1:2. Арвидссон — 6 (бол., Мур, Дурзи), 8:43 — 1:3. Арвидссон — 7 (Фиала, Копитар), 11:26 — 1:4. Фиала — 9 (бол., Даути, Копитар), 32:55 — 1:5. Шабо — 5 (бол., Дебринкэт, Штюцле), 49:34 — 2:5.

Вратари: Тэлбот (Форсберг, 32:55, 56:10 — 56:28, 57:01 — 58:24) — Копли.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (12+8+13) — 27 (11+7+9).

Наши: Зайцев (19.40/1/-1) — -.

7 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.