«Оттава», «Анахайм» и «Сан-Хосе» обменялись игроками

«Оттава» обменяла защитника Кристиана Яроша в «Сан-Хосе». Взамен «Сенаторы» получили нападающего «Анахайма» Джека Копачку и выбор в седьмом раунде драфта 2022 года «Сан-Хосе». «Утки» также получили права на защитника Тревора Кэррика, сообщает сайт клуба.

24-летний Ярош в прошлом сезоне провел в НХЛ 13 матчей и отметился 3 результативными передачами.

22-летний Копачка пока не поднимался выше АХЛ. В этой лиге у него 69 матчей и 29 (13+16) очков.

26-летний Кэррик в прошедшем сезоне провел 3 матча за «Акул».