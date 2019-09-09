Орпик получил должность в структуре «Вашингтона»

Бывший защитник «Вашингтона» Брукс Орпик получил должность в структуре клуба. Он вошел в департамент клуба по развитию хоккеистов, сообщает официальный сайт «Кэпиталз».

Пока он будет работать с молодыми защитниками в фарм-клубе «Столичных» — «Херши».

Напомним, что в июне 38-летний Орпик объявил о завершении карьеры. Он по разу выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» и «Вашингтона».

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков