04:07 | Хоккей — НХЛ

Опубликовано полное видео драки Овечкина и Свечникова

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Твиттер NBC Sports опубликовал новое видео драки форварда "Вашингтона" Александра Овечкина и нападающего "Каролины" Андрея Свечникова. На нем видно, с чего начался конфликт между игроками в первом периоде матча стартового раунда плей-офф НХЛ.

Овечкин отправил своего соперника в нокаут. Оба хоккеиста были удалены на пять минут. После второго периода "Каролина" ведет со счетом 3:0.

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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