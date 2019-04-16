Опубликовано полное видео драки Овечкина и Свечникова

Твиттер NBC Sports опубликовал новое видео драки форварда "Вашингтона" Александра Овечкина и нападающего "Каролины" Андрея Свечникова. На нем видно, с чего начался конфликт между игроками в первом периоде матча стартового раунда плей-офф НХЛ.

Овечкин отправил своего соперника в нокаут. Оба хоккеиста были удалены на пять минут. После второго периода "Каролина" ведет со счетом 3:0.

Full Ovechkin and Svechnikov incident. Ovechkin's 4th career fight comes in game 3 against the Hurricanes #ALLCAPS @nbcwashington pic.twitter.com/Xun4DSbVfL – NBC4 Sports (@NBC4Sports) 15 апреля 2019 г.

НХЛ: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей