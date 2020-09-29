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«Он особенный игрок». Пойнт оценил вклад Кучерова в завоевание Кубка Стэнли

09:05
Никита Кучеров. Фото Instagram
Никита Кучеров. Фото Instagram
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Форвард «Тампа-Бэй» Брэйден Пойнт после победы над «Далласом» в финале Кубка Стэнли оценил своих партнеров по звену — нападающих Никиту Кучерова и Ондржея Палата.

Россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка и всего на один балл опередив Пойнта.

Долгожданная улыбка Никиты Кучерова. Эмоции россиянина после победы в Кубке Стэнли

— Он особенный игрок, — цитирует сайт НХЛ Пойнта. — Он хорошо видит лед, усердно работает над разными аспектами игры, развивает свои навыки, которые может проявить в игре. Кроме того, у нас есть Палат, который провел фантастический плей-офф, блокировал броски, забивал несколько важных шайб и боролся в углах площадки. С такими парнями легко играть, они готовы сделать все ради победы.

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