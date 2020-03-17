«Он должен вернуть часть денег, которые получил во «Флориде». Дон Черри раскритиковал Бобровского

Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри выступил с критикой голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

— Со спортсменами во время паузы будет все в порядке, — приводит лова Черри Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Grapevine. — Слышал, что кто-то из них отдал деньги на благотворительность. Бобровский? Он заслужил вернуть часть из того, что получил во «Флориде».

Летом 2019 года российский голкипер подписал контракт на 70 миллионов долларов за 7 лет, но в этом сезоне не входит даже в топ-50 по ключевым вратарским показателям.