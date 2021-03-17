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Одноклубник Капризова не смог забить «Аризоне» после суперпередачи россиянина. Видео

09:05
Кирилл Капризов в матче против «Аризоны». Фото nhl.com
Кирилл Капризов в матче против «Аризоны». Фото nhl.com
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«Миннесота» обыграла «Аризону» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился одной результативной передачей в этой встрече.

Кирилл мог заработать и второй результативный балл, но его одноклубник нападающий Матс Цуккарелло не смог пробить голкипера после невероятной передачи спиной между ногами.

На счету 23-летнего Капризова 25 (10+15) очков в 27 матчах дебютного сезона в НХЛ.

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