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Появилось видео травмы Малкина в матче против «Бостона»

08:55
Евгений Малкин получил травму после силового приема Джарреда Тинорди.
Евгений Малкин получил травму после силового приема Джарреда Тинорди.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:2) из-за травмы.

Еще в первом периоде россиянин попал под жесткий силовой прием американского защитника Джарреда Тинорди и отправился в раздевалку.

Таким образом, Евгений провел на льду всего 4 минуты и очков не набрал. В этом сезоне Малкин сыграл в 28 матчах и записал на свой счет 24 (8+16) балла при показателе полезности «-2».

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