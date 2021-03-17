Появилось видео травмы Малкина в матче против «Бостона»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:2) из-за травмы.

Еще в первом периоде россиянин попал под жесткий силовой прием американского защитника Джарреда Тинорди и отправился в раздевалку.

Таким образом, Евгений провел на льду всего 4 минуты и очков не набрал. В этом сезоне Малкин сыграл в 28 матчах и записал на свой счет 24 (8+16) балла при показателе полезности «-2».