«Нью-Джерси» объявил о расторжении контракта с генменеджером Шеро

«Нью-Джерси» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с генеральным менеджером Рэем Шеро. Он работал в клубе с 2015 года. Владелец «дьяволов» Джош Харрис выступил с заявлением.

«Рэй — талантливый хоккейный руководитель, я уверен, что он добьется больших успехов в будущем. Однако мы с Рэем сходимся во мнении, что «дьяволам» нужно двигаться в новом направлении и что это решение отвечает наилучшим интересам команды.

В ближайшие недели и месяцы мы начнем официальный поиск нового генерального менеджера. Очень оптимистично смотрим в наше будущее. У нас есть таланты как на льду, так и вне его", — отмечено в заявлении Харриса.

«Нью-Джерси» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В начале декабря 2019 года произошла смена тренера — Ален Насреддин заменил Джона Хайнса. Впоследствии лидера команды Тэйлора Холла обменяли в «Аризону».