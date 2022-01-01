«Эдмонтон» в овертайме уступил «Нью-Джерси», у Макдэвида дубль

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Нью-Джерси» со счетом 5:6.

В составе «Ойлерз» по дублю оформили Коннор Макдэвид и Кайлер Ямамото, еще одну шайбу забросил Девин Шор. У «Дэвилз» дубль на счету Джека Хьюза, забросивший победную шайбу, по голу забили Нико Хишер, Доусон Мирсер, Янне Куокканен и Егор Шарангович.

После этого матча «Эдмонтон» с 37 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 29 очками — на 12-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Эдмонтон» — 6:5 ОТ (3:2, 0:1, 2:2, 1:0)

Голы: Хьюз — 7 (бол., Хэмилтон, Братт), 1:38 — 1:0. Макдэвид — 18 (Маклеод, Сиси), 2:48 — 1:1. Хишир — 4 (Боквист, Грэйвс), 3:05 — 2:1. Ямамото — 6 (Куккук, Нюджент-Хопкинс), 6:00 — 2:2. Мерсер — 9 (Юнссон, Сиверсон), 11:10 — 3:2. Макдэвид — 19 (Кит, Ямамото), 27:57 — 3:3. Куокканен — 5 (Юнссон, Мерсер), 45:14 — 4:3. Шор — 2 (Маклеод, Лагессон), 47:06 — 4:4. Ямамото — 7 (Драйзайтль, Кит), 48:18 — 4:5. Шарангович — 6 (Хэмилтон, Хьюз), 59:28 — 5:5. Хьюз — 8 (Братт), 62:55 — 6:5.

Вратари: Блэквуд — Смит.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 41 (14+11+13+3) — 37 (13+9+14+1).

Наши: — .

31 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.