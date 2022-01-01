«Вегас» победил «Анахайм», команды заработали 62 минуты штрафа
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 3:1.
В составе «рыцарей» отличились Николя Руа, Адам Брукс и Маттиас Янмарк, форвард Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «+1». Гости ответили точным броском Райана Гецлафа.
Отметим, обе команды заработали 62 минуты штрафа, в том числе 30 из них — «Дакс» во втором периоде.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Анахайм» — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Голы: Руа — 7 (Хаттон), 11:15 — 1:0. Брукс — 2 (Коглан, Стивенсон), 18:25 — 2:0. Янмарк — 4, 24:39 — 3:0. Гетцлаф — 2 (бол., Милано, Леттьери), 59:48 — 3:1.
Нереализованный буллит: Янмарк (Вегас), 38:21.
Вратари: Броссуа — Гибсон.
Штраф: 21 — 41.
Броски: 45 (16+18+11) — 16 (4+6+6).
Наши: Дадонов (18.13/3/+1) — -.
31 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.
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