«Вегас» победил «Анахайм», команды заработали 62 минуты штрафа

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 3:1.

В составе «рыцарей» отличились Николя Руа, Адам Брукс и Маттиас Янмарк, форвард Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «+1». Гости ответили точным броском Райана Гецлафа.

Отметим, обе команды заработали 62 минуты штрафа, в том числе 30 из них — «Дакс» во втором периоде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Анахайм» — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Руа — 7 (Хаттон), 11:15 — 1:0. Брукс — 2 (Коглан, Стивенсон), 18:25 — 2:0. Янмарк — 4, 24:39 — 3:0. Гетцлаф — 2 (бол., Милано, Леттьери), 59:48 — 3:1.

Нереализованный буллит: Янмарк (Вегас), 38:21.

Вратари: Броссуа — Гибсон.

Штраф: 21 — 41.

Броски: 45 (16+18+11) — 16 (4+6+6).

Наши: Дадонов (18.13/3/+1) — -.

31 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.