«Нью-Джерси» обыграл «Эдмонтон», у Шаранговича заброшенная шайба

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:2.

В составе «Дэвилз» Нико Хишер оформил ассистентский хет-трик, по голу забили Йеспер Братт, Доусон Мерсер, Деймон Северсон, Томаш Тартар и Егор Шарангович. У «Ойлерз» шайбы на счету Леона Драйзайтля и Райана Нюджента-Хопкинса.

После этого матча «Нью-Джерси» с 32 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 20 очками — на восьмой строчке Запада.