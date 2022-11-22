Три очка Коулмана принесли «Калгари» победу над «Филадельфией»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2.

В составе «Флэймз» 3 (1+2) очка набрал Блэйк Коулман, еще по голу забили Джонатан Юбердо, Диллон Дюбе, Расмус Андерссон и Тревор Льюис. У «Флайерз» отличились Таннер Лашински и Джоэль Фараби.

После этого матча «Калгари» с 20 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 18 очками — на 12-й строчке Востока.