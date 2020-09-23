Главный тренер «Тампы» Джон Купер считает, что три заброшенные шайбы в первом периоде второго матча финала Кубка Стэнли против «Далласа» совершенно не значат, что ворота Антона Худобина можно считать расколдованными.

— Что касается Худобина: вчера нам удалось пропихнуть мимо него несколько шайб, но я ни в коем случае не стал бы говорить, что мы его решили, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Купера. — Однако существует рецепт, который может принести успех не только против него, но и против любого вратаря. Нужно вынудить его чувствовать дискомфорт. Будь то закрытие вратарю видимости, подправление бросков или еще что-то, но ему должно быть трудно перед собственными воротами. Это вам любой вратарь подтвердит: если они вынуждены бороться с трафиком, если им трудно разглядеть шайбу, если они вынуждены постоянно гадать — тяжелый вечер гарантирован. И вчера нам какое-то время это удавалось.