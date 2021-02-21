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«Номер один навсегда». Малкин показал фото с Кросби

20:22
Евгений Малкин и Сидни Кросби. Фото Instagram
Евгений Малкин и Сидни Кросби. Фото Instagram
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал новый пост в Instagram с капитаном команды Сидни Кросби.

21 февраля 33-летний канадский хоккеист провел свой 1000-й матч в составе «Пингвинз». Перед игрой регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2) прошла церемония чествования Кросби.

«Номер один навсегда», — подписал фото Малкин.

Малкин и Кросби играют вместе с 2006 года. Вместе они трижды выиграли Кубок Стэнли.

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