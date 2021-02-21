НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Игроки «Питтсбурга» вышли в джерси Кросби в честь его тысячного матча в НХЛ

03:10
Игроки «Питтсбурга». Фото ХК «Питтсбург»
Игроки «Питтсбурга». Фото ХК «Питтсбург»

Хоккеисты «Питтсбурга» вышли на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» в игровых свитерах с 87-м номером.

Команда чествовала капитана команды Сидни Кросби, который проводит 1000-й матч в НХЛ.

На счету 33-летнего Кросби, который всю карьеру провел в «Питтсбурге», 1276 (468+808) очков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир