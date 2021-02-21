Игроки «Питтсбурга» вышли в джерси Кросби в честь его тысячного матча в НХЛ
03:10
Хоккеисты «Питтсбурга» вышли на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» в игровых свитерах с 87-м номером.
Команда чествовала капитана команды Сидни Кросби, который проводит 1000-й матч в НХЛ.
На счету 33-летнего Кросби, который всю карьеру провел в «Питтсбурге», 1276 (468+808) очков.
8??7?? for all. pic.twitter.com/XGCG83xAqm— Pittsburgh Penguins (@penguins) February 20, 2021
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