Николай Антропов: «В «Торонто» стал нянькой Коршкова»

Николай Антропов, известный по выступлениям в НХЛ за «Торонто», рассказал, что начал работу в системе клуба.

— Только-только работать на них начал. В сентябре «Мэйпл Лифс» наняли меня заниматься развитием игроков, — приводит слова Антропова российская версия официального сайта НХЛ. — Не в самом «Торонто», конечно: тут-то все мастера уже, когда попадают в основу. Я преимущественно в фарм-клубе ребятам помогаю. Вот с Егором Коршковым занимаюсь, например. Можно сказать, стал тут его нянькой (смеется). Кстати, Хэйли Викенхайзер, которую сейчас вместе с Зуби в Зал славы принимают, фактически со мной вместе работает, одним и тем же направлением занимаемся. Она, правда, здесь лишь наездами, поскольку живет в Альберте, а вот я с 1 сентября тружусь по полной программе. Пока вроде нормально все идет, не жалуюсь. Очень рад, что вернулся на лед. Все-таки сам с четырехлетнего возраста в хоккее. Думаю, кое-чему у меня научиться можно. Помогаю русскоязычным ребятам, которых «Лифс» на последнем драфте аж четверых выбрали: если не ошибаюсь, двое россиян, один белорус и один латыш.

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