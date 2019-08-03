Никита Гусев: "На дворец Ковальчука не претендую"

Форвард сборной России Никита Гусев в интервью "СЭ" признался, что не претендует на апартаменты экс-игрока "Нью-Джерси" Ильи Ковальчука​.

– Сергей Брылин? Он сейчас работает в системе клуба.

– Да, и мы пообщались с ним. Сказал, что город хороший, что если нужна какая-то помощь – обращаться, он поможет. Естественно, знаю, что Могильныйвыступал в "Девилз", Фетисов, причем выиграл там Кубок Стэнли в качестве тренера, Зелепукин, Ковальчук, Касатонов. Радует, что у русских там чаще всего все получалось, но у каждого ведь своя ситуация. Но большой плюс в том, что к нам там относятся хорошо.

– Наверняка же знаете, что Илья Ковальчук до сих пор не продал свой дворец в Нью-Джерси?

– По-моему, по моей зарплате понятно, что я на него никаким боком не претендую.

– В кредит по дружбе – всего-то 18 миллионов долларов же.

– Всего-то. (Игорь Еронко)

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