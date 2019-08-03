Никита Гусев: "Макфи прав – я не габаритный и не бегаю много"

Форвард сборной России Никита Гусев в интервью "СЭ" признался, что у него нет обиды на "Вегас". Его не задевают слова генерального менеджера клуба Джорджа Макфи.

– У вас нет обиды на "Вегас"?

– Честно, вообще никакой. Я даже благодарен "Вегасу". Благодарен за то, что они меня отдали. Мне там все понравилось. Ко мне все хорошо относились. Так что никаких плохих отзывов быть не может. Ни одного плохого слова не могу сказать.

– Ну вот Джордж Макфи выступил с заявлением, что вам не хватает габаритов, что у вас нет элитной скорости, и непонятно, чего от вас ждать в плане продуктивности. Тоже не обидело?

– Вообще нисколько. Я знаю, что никогда не носился, никого не ломал, не был бегунком – играл в другой хоккей. То, что Макфи говорит, в принципе, адекватно. Как я могу обижаться? Я не вешу 120 килограммов. Не пробегаю круг за 10 секунд. Нормальные слова с его стороны. Я далеко не самый здоровый, не самый быстрый – это все понятно. Как можно обижаться на правду?

– Ну а продуктивность? Если наберете 50 очков в первом сезоне – это будет хорошо или так себе?

– Мне же еще надо понять, что да как происходит в НХЛ. Я могу сейчас любые цифры называть, но мне надо хотя бы пять-десять матчей сыграть. Вот после этого я уже смогу сказать, сколько очков наберу. Да и даже говорить не надо – все будет видно. (Игорь Еронко)

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