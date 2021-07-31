Ник Ричи подпишет контракт с «Торонто»

Нападающий Ник Ричи продолжит карьеру в «Торонто». Он подпишет контракт на два года, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Его зарплата оставит около 2,5 миллиона долларов в год.

В прошедшем сезоне 25-летний канадец выступал за «Бостон». В 56 матчах он набрал 26 (15+11) очков.