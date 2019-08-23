НХЛ сделала заявление по дисквалификации Кузнецова

Национальная хоккейная лига отреагировала на ситуацию с дисквалификацией нападающего «Вашингтона» Евгений Кузнецова. Официальную позицию лиги выразил заместитель коммиссионера лиги Билл Дэйли.

«Мы в курсе решения Международной федерации хоккея и положительных результатах допинг-теста, которые привели к санкциям в отношении игрока «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

В отличие от ИИХФ, мы не считаем кокаин веществом, которое может влиять на выступление спортсмена, так что оно не является запрещенной субстанцией с точки зрения НХЛ и Ассоциации игроков лиги. Данное действие является употреблением наркотиков, что требует незамедлительного вмешательства, разбирательства и принудительного лечения.

Мистер Кузнецов обратился за помощью и готов стать участником реабилитационной программы, которую совместно организуют НХЛ и Ассоциация игроков. Он также готов регулярно проходить повторные тесты.

Мистер Кузнецов также согласился на встречу с комиссионером лиги Гэри Бэттменом, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и обсудить свой статус перед открытием тренировочных лагерей. В дальнейшем мы воздержимся от каких-либо комментариев", — говорится в заявлении.

Хоккеист был дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина. Отстранение распространяется на турниры, подконтрольные ИИХФ. Таким образом, Кузнецов не сможет принять участия в Олимпиаде-2022. Однако в НХЛ он по-прежнему может выступать.