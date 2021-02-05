НХЛ, результаты матчей 5 февраля: Овечкин забросил 709-ю шайбу, Панарин сделал три голевые передачи
Сегодня, 5 февраля, в национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялись 8 матчей.
«Виннипег» — «Калгари» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Голы: Манджапане — 2 (Вялимяки), 19:04 — 0:1. Эпплтон — 2 (Лаури, Перро), 23:31 — 1:1. Коннор — 7, 33:59 — 2:1. Шайфли — 5 (Пионк, Перро), 39:09 — 3:1. Эпплтон — 3 (п.в., Перро), 58:38 — 4:1.
Вратари: Хеллебайк — Маркстрем (57:27 — 58:38).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (10+11+6) — 24 (11+7+6).
Наши: — - Нестеров (15.32/0/+1).
5 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.
«Сент-Луис» — «Аризона» — 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)
Голы: Питлик — 2 (Каджула, Дворак), 9:32 — 0:1. Шмолц — 5 (Гарлэнд, Истерли), 17:48 — 0:2. Гарлэнд — 4 (Димерс, Истерли), 25:18 — 0:3. Хоффман — 3 (Краг, Шенн), 56:45 — 1:3. Дворак — 6 (п.в.), 57:46 — 1:4. О`Райлли — 3 (Шворц, Перрон), 58:49 — 2:4. Хоффман — 4 (Перрон, Краг), 59:35 — 3:4.
Вратари: Биннингтон, 0:00, 55:00 — 56:45, 57:07 — 57:46, 58:10 — 58:49, 59:07) — Раанта.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 41 (9+16+16) — 30 (15+10+5).
Наши: Барбашев (7.44/0/-1) — Любушкин (14.03/1/-1).
5 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.
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