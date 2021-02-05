«Аризона» с минимальным счетом победила «Сент-Луис»

«Аризона» 5 февраля в матче регулярного сезона НХЛ на выезде победила «Сент-Луис» (4:3). По два очка у победителей набрали Кристиан Дворак (1+1), Конор Гарланд (1+1) и Джордан Истерли (0+2).

После этой победы «койоты» находятся на шестом месте в Западном дивизионе с 9 очками, у «Сент-Луиса» 15 очков и вторая позиция.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Аризона» — 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

Голы: Питлик — 2 (Каджула, Дворак), 9:32 — 0:1. Шмолц — 5 (Гарлэнд, Истерли), 17:48 — 0:2. Гарлэнд — 4 (Димерс, Истерли), 25:18 — 0:3. Хоффман — 3 (Краг, Шенн), 56:45 — 1:3. Дворак — 6 (п.в.), 57:46 — 1:4. О`Райлли — 3 (Шворц, Перрон), 58:49 — 2:4. Хоффман — 4 (Перрон, Краг), 59:35 — 3:4.

Вратари: Биннингтон, 0:00, 55:00 — 56:45, 57:07 — 57:46, 58:10 — 58:49, 59:07) — Раанта.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 41 (9+16+16) — 30 (15+10+5).

Наши: Барбашев (7.44/0/-1) — Любушкин (14.03/1/-1).

5 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.