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НХЛ разрешил Капризову присоединиться к «Миннесоте»

13 июля 2020, 08:02
Кирилл Капризов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Капризов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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НХЛ дала разрешение нападающему Кириллу Капризову присоединиться к «Миннесоте». Россиянин сможет тренироваться с командой, сообщает в Twitter журналист The Athletic Майкл Руссо.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин сообщил о готовности клуба отказаться от первого года контракта новичка Капризова, чтобы подписать с российским хоккеистом полноценное двухлетнее соглашение.

В 2015 году «Уайлд» выбрали Капризова на драфте в 5-м раунде под общим 135-м номером. В минувшем сезоне КХЛ 23-летний форвард провел за ЦСКА 61 матч, в которых он набрал 66 (35+31) очков.

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