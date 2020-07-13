НХЛ разрешил Капризову присоединиться к «Миннесоте»

НХЛ дала разрешение нападающему Кириллу Капризову присоединиться к «Миннесоте». Россиянин сможет тренироваться с командой, сообщает в Twitter журналист The Athletic Майкл Руссо.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин сообщил о готовности клуба отказаться от первого года контракта новичка Капризова, чтобы подписать с российским хоккеистом полноценное двухлетнее соглашение.

В 2015 году «Уайлд» выбрали Капризова на драфте в 5-м раунде под общим 135-м номером. В минувшем сезоне КХЛ 23-летний форвард провел за ЦСКА 61 матч, в которых он набрал 66 (35+31) очков.