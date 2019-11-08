НХЛ переписала гол Бучневича в ворота «Каролины» на Хитила
18:46
НХЛ сообщила об изменении в протоколе матча «Каролина» — «Рейнджерс» (2:4), информирует официальный сайт лиги.
Заброшенная шайба Павла Бучневича переписана на Филипа Хитила. Теперь на счету россиянина результативная передача.
Pavel Buchnevich! What a move! What a goal! Wonderful effort by Buchnevich to put the Rangers up 2!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/qP29B9ro0u— HD365 (@HockeyDaily365) November 8, 2019
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