НХЛ переписала гол Бучневича в ворота «Каролины» на Хитила

НХЛ сообщила об изменении в протоколе матча «Каролина» — «Рейнджерс» (2:4), информирует официальный сайт лиги.

Заброшенная шайба Павла Бучневича переписана на Филипа Хитила. Теперь на счету россиянина результативная передача.

Pavel Buchnevich! What a move! What a goal! Wonderful effort by Buchnevich to put the Rangers up 2!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/qP29B9ro0u — HD365 (@HockeyDaily365) November 8, 2019

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